Paleis van Justitie poosje ontruimd: worstenbroodjes als traktatie

met video Kinderop­vang Rosmalen ontruimd vanwege brand in naastgele­gen stal melkveebe­drijf

ROSMALEN - Kinderopvang Het Vrolijke Koetje in Rosmalen is donderdagmiddag ontruimd nadat er brand was uitgebroken in een naastgelegen stal van een melkveebedrijf aan de Empelsehoefweg. De brand was snel onder controle.

8 december