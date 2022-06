Passende huisvesting voor nieuwe, groeiende basisschool blijkt lastig; directeur wil géén noodlokalen

Horeca­nieuws: Terras bij Groote Wielenplas en Costa del Silo uitgebreid met beachvol­ley­bal­veld

DEN BOSCH - Aan de Bossche Tramkade staan vanaf vrijdag de komende maanden zo’n 300 stoelen klaar als onderdeel van Costa del Silo. Blikvanger is een beachvolleybalveld dat is aangelegd in samenwerking met het Bossche TrainStation073.

