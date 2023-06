Piemels naast poëzie, Bosschenaar zaait verwarring op Instagram

Boschgaard in Den Bosch zet hekken tijdens Dag van de Bouw even open: ‘85 procent van bouwmateri­a­len komt uit slooppan­den’

DEN BOSCH - Het einde van de bouw komt in zicht voor het bijzondere en ecologische ‘project Boschgaard’ in Den Bosch. Waar ooit wijkcentrum De Patio aan het Monseigneur van Roosmalenplein stond, worden in opdracht van woningcorporatie Zayaz negentien huurappartementen en een nieuw buurthuis neergezet. De huurders kregen zaterdag tijdens De Dag van de Bouw ruim driehonderd belangstellenden en kennissen over de vloer...