Pieter Broertjes spreekt voor het eerst publiekelijk over zijn vader die kamp Sachsenhausen overleefde

VUGHT - Op dinsdag 5 en woensdag 6 september 1944 vond het laatste transport van gevangenen vanuit Kamp Vught naar het concentratiekamp Sachsenhausen plaats. Vrijdag 9 september worden de slachtoffers herdacht in Vught. Pieter Broertjes vertelt over zijn vader.

In totaal zouden meer dan 1.400 Nederlandse gevangenen van ‘KZ Sachsenhausen’ in het Duitse Oranienburg de oorlog niet overleven. Pieter Broertjes is op vrijdag 9 september een van de sprekers. Broertjes is journalist, oud-hoofdredacteur van de Volkskrant en oud-burgemeester van Hilversum.

Bij het Sachsenhausen-monument in het Reeburgpark vertelt hij - voor het eerst voor publiek - over zijn vader Nico Jan (roepnaam Frits, 1915-2004), die ruim vier jaar gevangenschap in kamp Sachsenhausen overleefde. Hij was cavalerieofficier en vervoerde tijdens de bezetting materiaal voor het verzet in auto’s van de marechaussee. In 1941 werd hij verraden en opgepakt.

In het Oranjehotel in Scheveningen volgde vier maanden eenzame opsluiting en vervolgens drie maanden Kamp Amersfoort. Aan het einde van 1941 werd hij gedeporteerd naar Sachsenhausen waar hij pas in april 1945, ondervoed en verzwakt, werd bevrijd. Broertjes: ,,In zijn ogen leefde de oorlog voort. Hij was op zijn hoede, altijd.”

Stille tocht vanaf raadhuis

Om 10.45 uur start een stille tocht vanaf het Vughtse raadhuis naar het monument. De tamboers van het Vughtse Sint Catharinagilde leiden de stoet. Iets na 11.00 uur start het programma. Naast de toespraak van Broertjes lezen scholieren van basisschool De Springplank zelfgemaakte gedichten voor.

Jan van Dullemen houdt vanaf 13.30 uur in Nationaal Monument Kamp Vught een lezing over het opzienbarende leven van vooraanstaand architect en hoogleraar, KNIL-militair, olympisch sporter én verzetsheld Richard Schoemaker, die op 3 mei 1942 werd gefusilleerd in kamp Sachsenhausen.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.