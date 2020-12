Pindakaaswalhalla opent de deuren in Den Bosch met smaakjes als knoflook gebakken ui en dadel kaneel

Naast vestigingen in Amsterdam, Breda, Utrecht en Maastricht komt er nu ook eentje in Den Bosch. Op 8 december begint De Pindakaaswinkel in het pand waar nu nog Peppernuts zit. En het betreft een tijdelijk avontuur, want de huur van het pand loopt tot en met 3 januari. ,,We hebben eerder in Eindhoven gezeten en we wilden al een tijd naar Den Bosch toe", zegt Chiel Spruitenburg van De Pindakaaswinkel. ,,Maar steeds kwam het er niet van. Nu is het goede moment. Een leuke straat, een mooi pand in een oude historische binnenstad.”