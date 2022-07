Plebaan Vincent Blom op het dak van de Sint-Jan: 'Zo prachtig en niemand kan het eigenlijk zien’

Van haring tot wereldstek­ker: iedereen scoort nog snel vakantie­spul­len (maar de afritsbroe­ken zijn bijna op)

DEN BOSCH - Kampeerstoelen voor de vakantie in Salou. Een boek over IJsland. En welke wandelschoenen komen van pas in Frankrijk? Vakantievierders kochten dit weekend van alles in de (speciaal)zaken in Den Bosch en Schijndel. En waar grepen zij mis?

24 juli