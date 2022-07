Ploerten, schoften! Scheldpartij kostte honderd jaar terug zo een week tuchtschool

Serie De Camping is hot Bij Camper­plaats Den Bosch heeft iedereen zijn eigen grasje: ‘Een cijfer voor deze plek? Zeker een acht’

DEN BOSCH - Een aanrader? Nee, dat wil Agaatha Huitema eigenlijk liever niet zeggen over Camperplaats Den Bosch. ,,Want anders wordt het hier in de toekomst veel te druk”, zegt ze lachend.

28 juli