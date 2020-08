Politie alert op mogelijk Project X-feest in Rosmalen, jongeren worden weggestuurd uit wijk

Het lijken wel kwallen die in de IJzeren Man drijven, uitroeien betekent uitdiepen van de plas

21 augustus VUGHT - Het is een klein exootje en hij groeit explosief in het warme, ondiepe én heldere water van de IJzeren Man in Vught. Tot joekels van ballen. Als dit zo doorgaat de komende jaren, dan krijgen badgasten van het buitenbad bij het strandhuis er ook last van. De discussie om versneld de IJzeren Man uit te diepen wordt door het diertje opgerakeld.