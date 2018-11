Politie: getuigen van aanval met zak braaksel op Cobie (79) in beeld

De politie heeft mogelijk belangrijke getuigen in beeld van het incident waarbij een bejaarde vrouw in Den Bosch werd bekogeld met een zak braaksel. Dat laat een woordvoerder weten.

Volgens de politie is het onderzoek naar de aanval op de 79-jarige Cobie van den Broek in volle gang. ,,Inmiddels hebben we een aangifte opgenomen en zijn we bezig contact te maken met mogelijk belangrijke getuigen”, meldt een woordvoerder, ,,We nemen dit uiteraard hoog op omdat het zo vervelend en onsmakelijk is wat mevrouw is overkomen.”

Vermoedelijke daders

Carola van den Broek, de dochter van het slachtoffer, heeft het volste vertrouwen dat de daders gepakt worden. Ze is, na haar massaal gedeelde oproep op Facebook, in het bezit van de namen van de vermoedelijke daders en verdere gegevens. ,,Deze waardevolle informatie is door politie in de aangifte verwerkt en wordt meegenomen in het onderzoek”, vertelt ze.

Voorlopig wil de politie nog niet ingaan op mogelijk specifieke verdachten. ,,Dit om het onderzoek niet te schaden”, legt een woordvoerder uit. ,,Overigens kunnen wij ons ook voorstellen dat er aan die kant mensen zijn die spijt hebben vanwege de impact die dit voorval heeft. Of je nu een actieve rol had of er alleen bij aanwezig was. Ook zij kunnen zich uiteraard bij ons melden.”

‘In de roos!’