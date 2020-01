Politie heeft huis van bewapende Joey D. omsingeld: ‘Ik heb niet geschoten’

Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde D. vanochtend tot 15 jaar en 6 maanden celstraf voor het doodschieten van zijn oom Martie Heesbeen (49) eind 2014. Even later kwam vanuit de politie het bericht dat er is geschoten in de straat waar D. woont. D. zelf ontkent nu dus geschoten te hebben. Advocaat Kuijpers: ,,Hij zag waarschijnlijk in de media dat het zo beschreven wordt. Maar ik kreeg een sms waarin stond ‘Ik heb niet geschoten’.”



De Bossche advocaat heeft D. een bericht teruggestuurd waarin hij hem adviseert om zijn kleren uit te doen en in zijn onderbroek naar buiten te komen. ,,Want als zo’n arrestatieteam binnenkomt... dat gaat niet zachtzinnig.” Na dat sms’je bleef het echter stil vanuit het huis in Rosmalen. Kuijpers: ,,Ik probeer hem af en toe te bellen, maar ik krijg hem niet te pakken.”