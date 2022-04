Premier Mark Rutte ontsteekt het Bevrijdingsvuur op gratis Bevrijdingsfestival Brabant in Den Bosch

DEN BOSCH - Het Bevrijdingsvuur op het Bevrijdingsfestival Brabant op de Pettelaarse Schans in Den Bosch wordt volgende week donderdag aangestoken door premier Mark Rutte. Samen met Duncan Laurence, ambassadeur van de vrijheid, geeft hij zo het startsein voor de veertien Bevrijdingsfestivals in het land.

In 2020 en 2021 kon het festival niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen, maar donderdag 5 mei gaat er weer gefeest worden op de Pettelaarse Schans. Om 13.00 uur ontsteken Rutte en Laurence het vuur. Daarna kunnen bezoekers van het gratis festival kijken naar optredens van songfestivalwinnaar Laurence, rapper Donnie en meer dan twintig andere acts verdeeld over drie podia. Daarnaast is er een Vrijheidslunch en zijn er spellen, workshops en andere activiteiten die samenhangen met het thema vrijheid.

The Freedom Band 2.0

Net als vorig jaar speelt ook dit jaar The Freedom Band op 5 mei. Wat begon als een alternatief project voor de afgelaste editie van Bevrijdingsfestival Brabant in 2021, is uitgegroeid tot een vast onderdeel van de vrijheidsviering.

Volledig scherm Mark Rutte © Olaf Smit

Naast Nona, Björn van der Doelen, Anneke Van Giersbergen en Bas Soetens wordt de band dit jaar aangevuld met nieuwe muzikanten. Onder leiding van Vicky van Zijl (Penelope) en Rochelle Perts (winnares X Factor 2011) komen muzikanten vanuit heel Nederland bij elkaar om samen het lied Iedereen is van de wereld van The Scene ten gehore te brengen. De band is live te zien in Den Bosch.

Oekraïne

Naast de vele optredens en feestelijkheden wordt er daarom dit jaar door de organisatie extra aandacht besteed aan de Russische invasie van Oekraïne. Ook zijn er op het festivalterrein meerdere stands te vinden van VluchtelingenWerk en Stichting Vluchteling. Het bevrijdingsfestival duurt 23.30 uur.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.