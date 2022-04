Problemen bij Zayaz na cyberaanval nog niet verholpen

Woningcorporatie Zayaz in Den Bosch kampt nog steeds met de gevolgen van het platleggen van cybercriminelen van ict-dienstverlener The Sourcing Company.

Een woordvoerder stelt dat achter de schermen hard wordt gewerkt aan de oplossing. ,,Maar huurders kunnen nog steeds niet digitaal klachten melden via de website. Dat kan alleen telefonisch. Wachttijden lopen daardoor op. We merken wel dat er begrip is voor de situatie. We proberen zoveel mogelijk echte probleemgevallen zo snel mogelijk op te lossen.”

Ransomware-aanval

Zayaz maakt net als een aantal andere corporaties gebruik van opslagmogelijkheden van data bij The Sourcing Company in Woerden. Dat bedrijf heeft op zondag 27 maart te maken gehad met een ransomware-aanval. Daardoor is een gedeelte van de servers van TSC versleuteld geraakt. Onder de getroffen klanten bevinden zich onder meer de woningcorporaties Laurentius, Alwel en Zayaz.

Losgeld

Criminelen leggen met ransomware computersystemen plat en eisen in de regel vervolgens losgeld om vesleuteling ongedaan te maken. De woordvoerster van Zayaz wil niet ingaan op de vraag of dat inmiddels ook bij de Bossche woningcorporatie is gebeurd. Evenmin wil ze kwijt of TSC contact heeft met de criminelen. Hoe lang de problemen aanhouden is volgens haar niet te zeggen.

