Protest tegen coronaspoedwet in Den Bosch ontbonden omdat demonstranten zich niet aan regels hielden

PvdA-GL wil gemeente­lijk energiebe­drijf: ‘Eén miljoen euro winst om bijvoor­beeld N65-schuld af te lossen’

15 oktober VUGHT - Door een gemeentelijk energiebedrijf in het leven te roepen kan iedereen in Vught, Helvoirt en Cromvoirt mee profiteren van meer schone energie. Dat stelt de Vughtse wethouder én PvdA-GL lijsttrekker Toine van de Ven. De partij wil investeren in vijf windmolens en vijf hectare zonnevelden.