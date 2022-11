Raod ‘es wint Deun en Dender, D’n Balkenbreier voor Leon van Rossum

MET VIDEO Bestuurder (19) rijdt met hoge snelheid door Vught, Audi crasht tegen advocaten­kan­toor: ‘Schade is aanzien­lijk’

VUGHT - Een 19-jarige automobilist uit Vught is zondagavond met zijn auto tegen de gevel van advocatenkantoor Smit & De Hart in zijn woonplaats gereden. Naast de gevel sneuvelden ook de ramen. ,,In mijn werkkamer zijn twee radiatoren van de muur gerukt’’, zegt advocaat Robert Klaassen die werkzaam is bij het kantoor.

31 oktober