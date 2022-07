Restaurant Beleef! sluit de deuren: ‘Door personeelskrapte én hoge prijzen gewoon niet meer te doen’

VUGHT - Na lang twijfelen en met pijn in het hart hebben Willem en Floor van der Heijden besloten de deuren van restaurant Beleef! in Vught definitief te sluiten.

Het was jarenlang dé ultieme droom van Willem van der Heijden: een eigen horecazaak beginnen midden in het centrum van zijn eigen woonplaats. Eind 2015 kwam zijn droom uit en opende hij samen met zijn vrouw Floor Beleef! aan de Vliertstraat in Vught. Hij stond te popelen om aan zijn avontuur te beginnen. ,,Maar de afgelopen jaren zijn, vooral door de coronapandemie, alles behalve gemakkelijk geweest", schetst hij.

De komende weken staan in het teken van alles opruimen en goed afhandelen. In september start Van der Heijden als maître bij restaurant de Koetsier in Boxtel. ,,Ik blijf graag werken in de horeca.”

Tekort aan personeel en stijgende kosten

Afgelopen weekend verwelkomde Van der Heijden zijn laatste gasten in zijn eigen restaurant. De belangrijkste redenen voor de sluiting van Beleef! zijn volgens hem de coronapandemie en de gevolgen daarvan. Waaronder de ontstane krapte in de arbeidsmarkt. ,,Maar ook de alsmaar stijgende kosten van bijvoorbeeld grondstoffen, gas en elektriciteit", schetst hij. ,,We hebben lang nagedacht en getwijfeld over de sluiting maar de toekomst laat weinig veranderingen zien. Hierdoor wordt er dusdanig veel van ons als persoon en als gezin gevraagd dat het gewoonweg niet meer te doen is.”

Toch kijkt hij positief terug op het avontuur waar hij 7 jaar geleden aan begon. ,,En we willen al onze gasten die ons de afgelopen jaren hebben bezocht en hebben genoten van onze diensten bedanken. Vooral dankzij hen kunnen en zullen wij altijd met veel plezier en trots terugkijken op de afgelopen jaren.”

Wat er met het pand aan de Vliertstraat gaat gebeuren, is volgens hem nog niet bekend.



