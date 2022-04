Rijke Bosschenaren zorgen voor verwarring en tweestrijd aan de Markt, met erfenis Jeroen Bosch als inzet

Tweestrijd

Een opmerkelijke tweestrijd aan de Bossche Markt met de erfenis van Jeroen Bosch als inzet. Slechts tachtig stappen van elkaar verwijderd maar een wereld van verschil. Het pand Markt 29, de voormalige winkel De Kleine Winst waar de schilder woonde met zijn familie, is sinds vrijdag 1 april open als nieuwe attractie. Een initiatief van de gefortuneerde Bosschenaar Jo Timmermans, die verderop in de stad ook het Jheronimus Bosch Art Centre (JBAC) bestiert. Wie via google op zoek gaat naar informatie over ‘woonhuis van Jeroen Bosch’ komt echter op de site terecht van een andere rijke Bosschenaar: Johannes van Rooij.