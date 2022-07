Rob Dekker neemt afscheid van woonstichting Joost: ‘Blij dat we van Selissen een hele mooie woonwijk konden maken’

Hij stond in totaal vijftien jaar aan het roer van woningcorporatie St. Joseph in Boxtel, waarvan de laatste drie onder de naam Joost. In 2019 fuseerden de corporaties Kleine Meierij en St. Joseph. Directeur-bestuurder Rob Dekker kan er uren over praten en aan onderwerpen geen gebrek bij zijn afscheidsinterview. ‘Blij dat we van Selissen een hele mooie woonwijk hebben kunnen maken. Ik heb buikpijn van het dossier Kleine Aarde.’