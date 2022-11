Roeivereniging in onrustig vaarwater door plannen voor Bossche Stadsdelta

Bossche Maria die werd begraven tussen militairen droeg een Duitse legerjas

DEN BOSCH/SCHIJNDEL/YSSELSTEYN - Waarom werd de 16-jarige Maria Boumans in 1949 herbegraven op de Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn? Dat het oorlogsslachtoffer een Duits camouflagejas droeg, kan daaraan bij hebben gedragen. Deze nieuwe informatie is door archiefonderzoek aan het licht gekomen.

