Rosmalense zangeres Charelle: ‘Bij zingen over het leven past geen diep decolleté’

Nee, namen noemt ze niet. Maar haar statement over iets te blote collega’s is duidelijk. ,,Let het publiek op de stem of de mimiek? Of glijden de blikken naar lagere delen? Ik denk het laatste”. De Rosmalense zangeres vindt dat je het genre in stijl moet brengen. ,,Als vertolker van het levenslied zing je per slot over gevoelige onderwerpen”, is haar mening. ,,Heel kort gerokt of een diep decolleté past daar niet bij.”