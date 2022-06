Ruim 200 studenten bij (bier)cantus SLOK in Den Bosch: ‘Voor wijn hoef je hier niet te zijn’

DEN BOSCH - En ineens schalt het Wilhelmus over de Markt in Den Bosch. De studenten springen op van hun bankjes en zingen dat ze de ‘Koning van Hispanje altijd hebben geëerd’ uit volle borst mee. Niet veel later klinkt het van Trink, trink, Brüderlein trink ...