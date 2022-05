Rutte ontsteekt Bevrijdingsvuur in Den Bosch: ‘Niet alleen voor Nederland, ook voor Oekraïne’

Rutte was donderdagmiddag in ‘de meest gastvrije stad van Nederland', als we de Bossche burgemeester Jack Mikkers moesten geloven. ,,Omdat we ons hart open hebben gesteld voor honderden asielzoekers op de opvang in Rosmalen, maar ook door de paar honderd Oekraïners die in Den Bosch opgevangen zijn in onze gemeente", zei Mikkers in de grote tent op Bevrijdingsfestival Brabant op de Pettelaarse Schans om eraan toe te voegen dat vrijheid bijna een werkwoord is want ‘je moet werken voor de vrijheid'.