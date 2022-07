Ruzie in Vinkel over zandpad naar de molen: drama voor kwetsbaren als toegang verdwijnt

Rijd het dorp in vanuit het westen, en je ziet 'm in alle glorie liggen: molen De Zwaan. Prachtig gelegen tussen de velden en langs de Wetering. Sinds de opening in 2020 is de molen ook een ontmoetingsplek voor het dorp dankzij de horecaruimte in de kelder. Het is een schoolvoorbeeld van dat wanneer burgers samen ergens de schouders eronder zetten, je echt iets kan bereiken. Niet voor niets zijn bewoners én politici trots op ‘hun’ molen.