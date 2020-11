Schippers redden drenkeling en auto uit de Maas: ‘Ik geloof dat we precies op het juiste moment hier waren’

De adrenaline giert een uur later nog door het lijf van Boogaards baas Nico Suiker, afkomstig uit Hardinxveld-Giessendam. ,,Goeiendag, dit was me het ochtendje wel zeg", verzucht hij als hij vanuit de stuurhut terugblikt op wat hem even daarvoor is overkomen.



Iets na 07.15 uur hoort hij zijn collega roepen vanuit de stuurhut: ‘Volgens mij zie ik een auto te water rijden!’ ,,Nee joh, dacht ik eerst. Maar ik zag al snel een paar lichten in het water, de koplampen. We hebben snel 112 gebeld.”



Dat blijkt van groot belang op het moment dat het schip dichterbij komt: er zit nog iemand achter het stuur. ,,De man had allebei zijn ramen open, maar bleef zitten. Hij leek wel in shock", blikt Suiker terug. ,,Mijn maat riep: ‘Kom uit die auto, klim op het dak!’. Maar hij bleef zitten.”