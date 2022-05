Scooterrijder (20) uit Vlijmen overleden bij ongeluk in Den Bosch

Jan Wijtmans overleden: Oud-directeur Theater de Speeldoos Vught, Lievekamp Oss én VVV Den Bosch

DEN BOSCH/VUGHT - Vughtenaar Jan Wijtmans is zaterdag 30 april op 76-jarige leeftijd overleden. Wijtmans was de eerste directeur van Theater de Speeldoos in Vught maar ook directeur van de Lievekamp in Oss en van VVV ’s-Hertogenbosch en De Meierij.

9 mei