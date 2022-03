Seniorenbus Vught viert 100.000ste rit; mogelijk uitbreiding naar avonden en weekend

Bossche­naar vrijgespro­ken voor stalking van vrouw uit Eerbeek; hij luisterde haar af in de auto

ARNHEM – De Arnhemse rechter had even nodig om alles op een rijtje te zetten. Maandenlang zou een 55-jarige man uit Den Bosch zijn ex hebben gemaild, ge-sms-t en WhatsApp-berichten hebben gestuurd, hij zou haar hebben achtervolgd, opeens in haar achtertuin hebben gestaan en een tracker met een microfoon onder haar auto hebben geplaatst.

16 maart