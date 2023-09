Simmons is zowel voor- als achterin een aanwinst voor OJC: ‘Ik weet hoe mijn tegenstander denkt’

Cambuur bezorgt FC Den Bosch de vierde nederlaag op rij: ‘Verschil op veld is kleiner dan op de ranglijst’

Een ‘grote test’, zo omschreef trainer Tomasz Kaczmarek de uitwedstrijd van FC Den Bosch tegen Cambuur. Zou het zijn ploeg lukken minder naïef te spelen en minder makkelijk goals weg te geven, was vooraf de grote vraag. Het antwoord was na dik een kwartier duidelijk: nee. Een cadeau gekregen aansluitingstreffer en discussie over een makkelijk gegeven strafschop voor Cambuur veranderden daar niets aan: 3-1.