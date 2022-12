Sinterklaas pakt dit jaar minder uit met grote cadeaus: ‘Kerst wordt steeds belangrijker’

reportageDEN BOSCH – Het groen van de kerstboom verdringt het rood van de Sint in de binnenstad van Den Bosch. Het was zaterdag sowieso niet heel druk in de winkels, waar de laatste sintcadeaus werden gekocht. En die zijn een stukje kleiner dan vorig jaar.

Arno de Beer uit Rosmalen vindt zijn eerste pakjesavond met al die Nederlandse tradities ‘heel spannend’. Hij heeft in de speelgoedwinkel in winkelcentrum Arena in Den Bosch drie sintcadeautjes in zijn handen.

,,Voor dochters Femke (7) en Amelie (3)”, zegt hij. ,,We zijn in de zomer vanuit Potjestroom bij Johannesburg naar Rosmalen verhuisd. In Zuid-Afrika kennen ze Sinterklaas niet. Ik moet nog een surprise maken en gedichtjes schrijven. We hebben ook al geschenken op internet besteld. Geen stress hoor. Cadeautjes geven voelt superfijn.”

Het valt zaterdag op dat het niet heel druk is in de stad. Geen lange rijen (hulp)sinterklazen bij de kassa's in de meeste Bossche winkels bijvoorbeeld. ,,Het is bij ons de laatste tijd toch behoorlijk druk geweest", zegt bedrijfsleider Monique Versteegen van hobbywinkel De Kwast in de Vughterstraat. ,,We hebben dit jaar veel materiaal voor surprises verkocht, meer dan anders. De ballen van piepschuim en het crêpepapier waren niet aan te slepen. Misschien dat mensen na de coronaperiode tradities weer wat meer willen oppakken?"

,,Sinterklaasstress de laatste dagen? De ervaring leert dat er vlak voor sluitingstijd altijd klanten komen die nog snel een surprise moeten maken. Dan worden er kant-en-klare dingen aangeschaft, zoals een houten sinterklaasboek. Dan begint de tijd te dringen, hè?”

Volledig scherm Arno de Beer uit Rosmalen vindt de sinterklaastradities 'superleuk'. © Peter de Bruijn

Veel mensen vierden dit weekend al pakjesavond, terwijl het maandag pas 5 december is. ,,Die hebben hun cadeautjes dus vaak al eerder gekocht”, weet bedrijfsleider Renée Groot van speelgoedwinkel Intertoys in de Arena. ,,Maar er zijn altijd mensen die op het allerlaatste moment nog geschenken kopen. De stress valt me dit jaar nog wel mee.”

Kleinere cadeaus

,,Het loopt bij ons tot nu toe lekker door”, vervolgt Groot. ,,We merken dat mensen dit jaar vanwege de crisis minder te besteden hebben en kleinere cadeaus kopen, zoals een knutselsetje. De Sint pakt wat minder uit dan een jaar geleden. Dat was toen trouwens een gekke situatie. Vorig jaar zagen we juist dat er grotere cadeaus werden gekocht. Mensen hadden geld over omdat ze tijdens corona niks konden of mochten en dus weinig konden uitgeven.”

Quote We hebben een maximaal bedrag van 15 euro afgespro­ken. Vorig jaar was het nog 10 euro. Misschien heeft dat iets met de inflatie te maken, ja Isaura van de Weghe , bedrijfsleider Intertoys

,,Wat dit keer de lievelingscadeaus van de Sint zijn? De ketels van Magic Mixies, waaruit je een knuffel kunt toveren, en de Squishy Makers-knijpballen zijn op dit moment uitverkocht. Dat zijn – mede door de filmpjes op TikTok – echt dé artikelen van het jaar. ‘De bijtende krokodil in het klein’ is een echt schoencadeautje. Verder gaan er altijd weer veel spellen over de toonbank.”

,,Fijn dat het rustig is. Ik had het nu ook wel wat drukker verwacht”, zegt Isaura van de Weghe uit Den Bosch, die het spelletje Clever overweegt als surprise. ,,We gaan zaterdagavond bij mijn schoonfamilie een spelletje doen. We hebben een maximaal bedrag van 15 euro afgesproken. Vorig jaar was het nog 10 euro. Misschien heeft dat iets met de inflatie te maken, ja. Alles is duurder geworden, hè? Ik hoef maar twee cadeautjes te halen en geen surprise of gedichtjes te maken. No worries.”

Sint nauwelijks in straatbeeld

Sinterklaas bracht dit weekend onder meer een bezoekje aan de speelgoedwinkel in de Arena. Op de Markt in Den Bosch deelde hij ook cadeautjes uit en ging hij met de allerkleinsten op de foto. De goedheiligman is in het straatbeeld en de etalages van de winkels in het centrum van de stad – waarschijnlijk ook vanwege de pieten-discussie – niet of nauwelijks meer te zien. Kerstmis verdringt de Sint.

Volledig scherm Sinterklaas en zijn pieten waren dit weekend onder meer op de Markt van Den Bosch. © Peter de Bruijn

,,Kerst wordt steeds belangrijker”, aldus eigenaar Elke Manders van miniwarenhuis Elizabeth’s Way in de Vughterstaat. ,,Ik doe het zelf ook. De sinterklaasverkoop loopt desondanks goed. Ik heb niet te klagen. Kleine cadeaus zijn meer voor pakjesavond. Daar probeer je als ondernemer ook op in te spelen. Ik ben moeder van vier kinderen. Die vinden het heerlijk om al die presentjes uit te pakken. Het grotere cadeau, zoals een lekker geurtje of een stoomtrein, is meer voor onder de kerstboom later deze maand, vind ik.”

Winnende speculaas

,,We hebben voor de eerste keer inderdaad geen Sinterklaas in onze etalage”, zegt Deborah van Schijndel van De Broodspecialist/Daniëls Koekbakkerij in de Hinthamerstraat in Den Bosch. ,,Dat heeft niets te maken met het (zwarte)pietenverhaal. Onze speculaas staat centraal omdat we bij een landelijke wedstrijd onder zo’n driehonderd branchegenoten in Nederland het lekkerste speculaasje zonder amandelen van onze provincie hebben gemaakt. Speculaas is een najaarskoekje met kruiden dat bij deze tijd past. Het is de laatste dagen wonderbaarlijk druk hier. Ons heerlijk avondje kan inderdaad niet meer stuk.”

Volledig scherm In de rij voor de kassa bij Intertoys in Den Bosch. © Roel van der Aa