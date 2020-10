‘Slachtoffer pakt vuurwapen af van overvaller in Den Bosch, dader slaat op de vlucht’

Door lekkage op dak grote schade in Bosch wijkgebouw: ‘Er dreigen financiële problemen’

1 oktober DEN BOSCH - het meeste water is inmiddels dankzij warmtekanonnen verdampt. Maar een flinke daklekkage is uitgedraaid op forse waterschade in wijkgebouw De Noorderpoort aan het Bossche Wielsem. ,,Het gaat om tienduizenden euro’s. Je stond tot in de enkels in het water’’, zegt Geert Snijders, voorzitter van stichting De Noorderpoort.