Slang die op bezoek kwam bij buren weer terug bij schuldbewust baasje

De jonge slang, in gevangenschap kan deze onbezonnen jongeman van nu dertien maanden wel dertig jaar oud worden, piepte er eerder deze week tussenuit vanaf de zolderkamer. Eigenaresse Angela Kallenbach: ,,Hij mag alleen met mij mee op pad. Maar nu wilde hij zelf er op uit. Hoe dat in hemelsnaam kan gebeuren, daar ben ik nog niet achter. Hij is waarschijnlijk uit zijn terrarium gekropen. Hij zat apart van andere slangen omdat hij daar nog aan moet wennen. Hij is waarschijnlijk via het zolderraam en de regenpijp naar beneden gegaan. Door onze woonkamer was geen optie, want ik heb honden."