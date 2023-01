Snoeiharde muziek tijdens tweede editie Headbangers Parade

Headbangers Parade heeft een eigentijds programma van prog, metal en core. Topact is, net als vorig jaar in het Klokgebouw in Eindhoven, de Engelse band Architects. Deze metalcoreband uit Brighton werd in 2004 opgericht en speelde eerder al in een uitverkocht 013 in Tilburg en AFAS Live in Amsterdam. Architects sluit het festival af met de exclusieve Benelux show de Germany Tour.