Speciale aanpak. Opera op de Parade past mouw aan ‘kale’ Parade: ‘Extra banieren en speciale belichting’

Renske en Maarten reizen naar Zuid-Afri­ka in elektri­sche auto en regelen het zo dat ze geen laadpalen nodig hebben

HELVOIRT - Met je elektrische auto op reis, dat is best spannend, zeker in onherbergzaam gebied. Want wat als er geen laadpaal is te bekennen? Renske en Maarten uit Helvoirt slepen daarom hun eigen zonnepanelen mee naar Afrika. Gewoon op de achterbank.

17 mei