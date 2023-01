Speciale griepafdelingen in ETZ en JBZ, ETZ stelt ook operaties uit

VIDEO Engelen maakt flinke stappen met verhuizing dorpshuis naar kerk

ENGELEN/DEN BOSCH - De verhuizing van alle activiteiten in dorpshuis De Engelenburcht in Engelen naar het gebouw van de Sint-Lambertuskerk komt een flinke stap dichterbij. ,,In 2025 hopen we te kunnen verhuizen", zegt Jan Selier van de klankbordgroep.

