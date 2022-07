Staat je fiets al een hele poos bij station Vught? Pas dan op, na 14 juli is hij weg

Woningbouw op terrein aan de Koksteeg in Vinkel: ‘We zorgen ervoor dat het dorp levensvat­baar blijf’

VINKEL - De eigenaar van de melkveehouderij en gronden aan de Koksteeg 64 in Vinkel is van plan om te stoppen met zijn bedrijf en in samenwerking een exploitant en de gemeente op het terrein 12 woningen te laten bouwen. De boerderij kan worden gesplitst in twee woningen.

27 juni