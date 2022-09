Stadsbus botst tegen bushalte in centrum Den Bosch, zes gewonden

Kinderva­kan­tie­week Vught in gevaar; stichting start petitie

VUGHT - De Stichting Jeugd Aktief Vught is een petitie gestart met de titel: Toekomst Jeugd Aktief in gevaar! Vught heeft namelijk plannen om in het Stadhouderspark een nieuwe school te bouwen. De populaire kindervakantieweek zou dan (weer) moeten verkassen.

7 september