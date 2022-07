Stadsgids: ‘De Sint Jan was hartstikke donker en viel erg tegen’

Ze kan er niks anders van maken. Het zal 1959 geweest zijn en een nog jonge Maria van Deutekom treft een sombere kathedraal. ,,Dat viel me zwaar tegen. Ik was geïnteresseerd in kunstgeschiedenis en vooral in de gotiek. Dan denk je aan hoge gebouwen met veel licht. De Sint-Jan was juist hartstikke donker. Ik had het er niets mee.”