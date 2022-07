Stak Jeffrey het huis van de buren in brand? ‘Zal altijd blijven vechten voor mijn onschuld’

De families Van den Brand en Van K. woonden vorig jaar nog naast elkaar aan de Jorisakkerstraat in Helvoirt. Ze hadden al jarenlang ruzie. Zo zou Van K. eerder de koikarpers van Van den Brand hebben vergiftigd door chloortabletten in de vijver te gooien en werden in zijn schuur gehaktballetjes gevonden die lagen te weken in roze koelvloeistof, mogelijk voor de honden van Van den Brand, suggereerde officier van justitie Stijn Revis donderdag in de rechtbank in Breda.