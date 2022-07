Stomerij en kousenwinkel in Rosmalen stopt: ‘Dat vuurwapen heb ik maar netjes teruggegeven’

update Man opgepakt na dodelijk incident bij zwemplas van het IJzeren Kind in Hintham

HINTHAM - Een 53-jarige man uit Den Bosch is vrijdagavond opgepakt na een dodelijk incident bij de zwemplas het IJzeren Kind in Hintham. De politie verdenkt hem ervan dat hij een man (eveneens een 53-jarige Bosschenaar) in nood niet te hulp schoot. Het slachtoffer overleed ter plekke.

24 juli