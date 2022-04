Storing op het spoor tussen Breda en Den Bosch, veel minder treinen

Platanen Boschveld­weg krijgen ook de zegen van de staatsse­cre­ta­ris

DEN BOSCH - Nu ook de staatssecretaris er een klap op gegeven heeft, is het zeker: minimaal 22 platanen aan de Boschveldweg in Den Bosch blijven staan. Er is (genoeg) geld om een aantal panden van de NS op te kopen en te slopen. Of en hoeveel Den Bosch hieraan moet meebetalen, is nog niet bekend.

