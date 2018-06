'Straatrace' eindigt in crash op kruising in Den Bosch

Plan gevraagd voor risico's goederen­ver­voer in Den Bosch

28 juni DEN BOSCH - Een meerderheid van de gemeenteraad in Den Bosch wil dat er een risicoplan komt voor bewoners over het goederenvervoer over het spoor. Met daarin informatie over de kansen op een ongeval, wat dat zou kunnen betekenen en adviezen over wat te doen bij een ongeval.