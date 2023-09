Ben en Nelly worden gelukkig oud in de mantelzorg­wo­ning bij hun dochter

HAREN/BOEKEL - Je ouders terug in huis nemen en voor elkaar zorgen. Ruim twintig jaar nadat Boekel voorop liep met mantelzorgwoningen, versoepelt de ene na de andere gemeente de spelregels voor deze bijzondere woonvorm. Is dit dan dé oplossing om langer en gelukkig in de eigen omgeving te blijven wonen?