Taarten bakken met Anouk, daar knapt een mens van op

Na de winst in het bakseizoen 2019-2020 is de Waalwijkse in het weekend druk met haar bakcarrière. Doordeweeks is ze docent Social Work bij Avans in Den Bosch; en dan is er ook nog haar gezin. Glaudemans leeft hierdoor in twee werelden. Wil niet kiezen, maar beleeft op die manier geen plezier aan hetgeen ze het liefste doet: mensen begeleiden én bakken. Haar nieuwe beroep bakcoach is de kers op de taart.