Taxi vat vlam na botsing in Den Bosch, bestuurder andere auto rijdt door en neemt de benen

met video Grote schade aan leegstaan­de sporthal door brand in Vught, politie sluit brandstich­ting niet uit

VUGHT - Door een brand is in de nacht van zondag op maandag grote schade ontstaan in een leegstaande sporthal in Vught. In de Lidwinazaal hing door het vuur veel rook. Dat de vlammen aan de Lidwinastraat zijn ontstaan door brandstichting, wordt niet uitgesloten.