Tiener (17) zit vast in kinderschommel in Vught, brandweer schiet te hulp

Rond de klok van 20.55 uur was Oskam met een bevriende collega in de speeltuin. De tiener had zich in een kleine schommel gewurmd dat eigenlijk bedoeld is voor jongere - en vooral kleinere - kinderen. Erin lukt nog, maar toen hij eruit wilde klimmen, zat hij muurvast. Tja, wat doe je dan? Er is één persoon die vast wel raad weet, besloot hij. En belde daarom zijn moeder op, die zei dat hij de brandweer moest bellen.