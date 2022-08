Tieners vinden resten van Engelse soldaat. Of toch niet?

Het lijkt het verhaal van een spannend jongensboek maar voor de tieners Pieter (11), Lucas (11), Pepijn (11) en Olaf (10) was het afgelopen vrijdag pure werkelijkheid. Aan de Postweg in Vught, nabij de voormalige Isabellakazerne, waren ze takken aan het zoeken om een hut te bouwen. ,,Eerst wilden we een hut bouwen op het kleine eilandje hier maar het strandje was te klein", vertelt Pieter. ,,Toen besloten we naar deze sloot te gaan", wijst hij links van het bruggetje waar hij met zijn vrienden staat. ,,Normaal staat er water in de sloot maar nu staat hij al eventjes droog.”