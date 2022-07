Tientallen boeren trekken toeterend door Den Bosch

Een volwassen man in een couveuse, om aandacht te vragen voor onderzoek naar de allerklein­sten

DEN BOSCH - Een volwassen man in een couveuse. Dat trekt natuurlijk veel publiek in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Dat is ook net de bedoeling: meer aandacht voor de vroeggeboren kinderen en voor stichting All4small, die wetenschappelijk onderzoek mogelijk maakt.

7 juli