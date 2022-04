Tijd voor de voorjaarsschoonmaak, maar opruimen gaat niet bij iedereen vanzelf

Stapeltjes. Ik ben dol op stapeltjes. Die kun je op de hoek van het aanrecht leggen, of op een stoel die je onder de eettafel schuift. Bovendien is er alles in terug te vinden, zoals huiswerk voor de kinderen, de stemformulieren en het paspoort van de man in huis. Helaas blijven er dan altijd spullen over. Elastiekjes, een stift zonder dop, een borstel, een knoop, een zakje pepernoten (hoe dan?), een half opgegeten snoepje en lege batterijen. De inhoud van een damestas, maar dan op het aanrecht. Nee, opruimen is niet mijn sterkste kant.