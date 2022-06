Tilburgse fotograaf maakte indrukwekkende foto’s van Molukse gemeenschap; expositie in NM Kamp Vught

VUGHT - In Barak 1B van Nationaal Monument Kamp Vught is van 9 tot en met 20 juli de foto-expositie KNIL & Maluku van Ton Toemen te bezichtigen.

De Tilburgse fotograaf volgt de Molukse gemeenschap al sinds 2017. Hij portretteerde een aantal oud-KNIL-militairen en de drie jongere generaties Molukkers uit Vught, de ‘Pembarisan Pasukan Pertahanan’, die hun traditie in uniform voortzetten. ,,Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) werd op 26 juli 1950 ontbonden, maar leeft voort in de harten van veel Molukkers. Het is een manier om hun (groot)ouders te eren en stil te staan bij de geschiedenis”, aldus Toemen tijdens een eerder interview.

Vorig jaar waren zijn indrukwekkende foto’s te zien in het Moluks Historisch Museum in Den Haag. Toemen combineert portretten met straatbeelden die hij maakte op de verschillende Molukse eilanden en in Nederland. De straatbeelden laten de actuele ontwikkelingen op de Molukken zien. ,,Het geheel heeft een direct verband met ons koloniale verleden en de manier waarop Nederland de eilanden en het volk heeft achtergelaten.”

Historisch bewustzijn

De Tilburger wil met zijn project de veranderingen op de Molukken en de manier waarop het koloniale verleden doorwerkt in het heden zichtbaar maken. ,,Het vergroot het historisch bewustzijn en maakt onze geschiedenis toegankelijk voor een bredere doelgroep.”

KNIL & Maluku is te bezichtigen in Barak 1B van Nationaal Monument Kamp Vught van 9 tot en met 20 juli op woensdag, zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur. In de zomervakantie is de barak vanaf 23 juli tot en met 4 september elke middag geopend.

Volledig scherm Jongen met vlieger in Amahai, op het Molukse eiland Ceram. © Ton Toemen



