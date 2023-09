Toch gelukt, een seizoensterras bij Coffeelab: ‘Dat voorkomt met mooi weer leegloop na 12.00 uur’

indebuurt.nl Deze winkel aan de Pensmarkt in Den Bosch is tijdelijk dicht (en gaat verder onder nieuwe naam)

Aan de Pensmarkt in Den Bosch is het pand naast Dunkin’ Donuts gesloten. De gevel is dichtgemaakt en de logo’s zijn ingepakt. Tot voor kort zat hier de winkel van T-Mobile, maar dat merk bestaat niet meer.