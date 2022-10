Transferiumbus blijft (krappe) bocht maken vanuit Vughterstraat: ‘Geen goede alternatieven’

Jan kijkt vier of vijf films op een dag: ‘Soms heb ik een wegtrekker­tje’

Als filmprogrammeur van de Verkadefabriek is Jan van den Brink (60) net terug van het San Sebastián International Filmfestival in Spanje. Krijgt hij wat mee van de glitter en glamour of is het voor hem gewoon hard werken?

29 september