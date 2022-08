Treinverkeer tussen Den Bosch en Geldermalsen weer hervat

VIDEO Speedboten en jetski's zorgen voor gevaar in Den Bosch: ‘Soms vol gas met 100 km/uur over de Dieze’

DEN BOSCH - Speedboten en jetski's vormen steeds vaker een gevaar op de Bossche wateren. En het is nu écht hoog tijd voor handhaving, vinden gebruikers van het water. ,,Ze gaan hier soms vol gas met zeker 100 kilometer per uur over de Dieze, echt levensgevaarlijk.”

19 augustus